Rencontre dédiée aux relais du handicap – Musée national de la Marine Musée National de la Marine Paris, mercredi 24 avril 2024.

Rencontre dédiée aux relais du handicap – Musée national de la Marine Partez à la découverte des collections du musée et des outils disponibles pour les publics en situation de handicap. Mercredi 24 avril, 09h45 Musée National de la Marine Entrée gratuite, réservation obligatoire. Code obligatoire, à transmettre à la réservation : RECA-MVE2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T09:45:00+02:00 – 2024-04-24T12:15:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:45:00+02:00 – 2024-04-24T12:15:00+02:00

A l’occasion des 20 ans de la RECA, le musée national de la Marine vous propose une rencontre dédiée aux relais du handicap.

Explorez les collections du musée et découvrez la nouvelles scénographie, ainsi que les différents outils conçus pour les publics en situation de handicap. Obtenez également toutes les informations utiles pour revenir en groupe.

Sur réservation.

Dans la limite des places disponibles.

La rencontre n’est pas obligatoire pour revenir en visite libre.

Musée National de la Marine 17 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France groupes@musee-marine.fr 01 53 65 69 48

