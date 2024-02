Rencontre dédicaces Manon Fargetton Troyes, mercredi 27 mars 2024.

Rencontre dédicaces Manon Fargetton Troyes Aube

Née en 1987, Manon Fargetton a grandi à Saint-Malo. Régisseuse lumière, elle est passionnée par le théâtre et les littératures de l’imaginaire.

Aussi à l’aise en Fantasy qu’en Thriller ou en littérature jeunesse, elle a été publiée dès 2005 puis a écrit chez Mango Aussi libres qu’un rêve. Chez Rageot elle a notamment écrit la série Les plieurs de temps, Le livre de toutes les réponses sauf une, Nos vies en l’air (en cours d’adaptation pour France TV). Chez Bragelonne, elle a publié L’Héritage des Rois-Passeurs et, Les Illusions de Sav-Loar qui remportent respectivement le prix Imaginales du meilleur roman francophone en 2016 et le prix Imaginales des lycéens en 2018.



Son dernier roman Le Cycle des secrets



Tome 1 Les Marches des géants, Gallimard Jeunesse, un roman fantasy pour grands adolescents et jeunes adultes paru à l’automne 2023

Dans la cité d’Aletheia, en conflit avec l’empire voisin, Lora appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles, entre trahisons et complots meurtriers.

Mais dans l’ombre, un autre danger menace Aletheia les magiciens se mènent une lutte sans merci. Équinoxe, la plus ambitieuse de tous, a reçu ses redoutables dons d’un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes.

Un soir, Équinoxe entre en contact avec Lora. Elle a un secret à lui révéler…



La densité des personnages et l’attachement que le lecteur est amené à leur porter ne font que renforcer l’ampleur de cette intrigue tour à tour politique et amoureuse (Lire).

Personnages intrigants et plume vive: ce tome donne le ton (Phosphore).

Un trésor de fantasy (Elle). Eur.

