Rencontre & dédicaces – Les Fleurs de Cobalt, Bertrand Puard, Galien et Guillaume le Cornec Musée départemental des Arts & Traditions Populaires, 14 mai 2022, Champlitte. Rencontre & dédicaces – Les Fleurs de Cobalt, Bertrand Puard, Galien et Guillaume le Cornec

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires, le samedi 14 mai à 19:00

Tout au long de l’année scolaire, les élèves du collège Romé de l’Isle ont participé à l’irrésistible aventure de l’écriture. Pour cette soirée, ils vous dévoilent, à l’occasion d’un vernissage, leur roman d’épouvante et d’aventure, fruit d’un travail mené aux côtés de l’auteur Bertrand Puard et de l’éditeur Guillaume le Cornec. Comme eux, venez rencontrer Galien, l’illustrateur de cet ouvrage. Pour finir, parcourez les salles du musée, enfin… si vous l’osez ! Samedi 14/05 à partir de 19h Musée des Arts & Traditions Populaires / Champlitte

Entrée libre. Gratuit.

Plongez dans l’univers des Fleurs de Cobalt et de Bertrand Puard en découvrant leur nouvelle nouvelle qui vous sera lue tout au long du parcours de visite ! Musée départemental des Arts & Traditions Populaires 7, rue de l’église 70600 CHAMPLITTE Champlitte Champlitte Haute-Saône

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00

