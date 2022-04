Rencontre Dédicaces : Kathleen Moreira chez Rédic Saint-Quentin, 30 avril 2022, Saint-Quentin.

Rencontre Dédicaces : Kathleen Moreira chez Rédic Saint-Quentin

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Quentin Aisne

Dès son plus jeune âge, Kathleen Moreira s’évade et voyage au travers des écrits. L’ambition de créer son propre univers a grandi au fil des années, permettant une échappatoire éphémère à la réalité. C’est par le biais de ses personnages qu’elle exprime ses émotions les plus enfouies, et par l’écriture qu’elle laisse naître son imagination pour donner vie à un monde parallèle.

redic@orange.fr

RÉDIC

Saint-Quentin

