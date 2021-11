Bulles Bibliothèque du Bel Air Bulles, Oise Rencontre & Dédicaces avec Sylvia Schneider Bibliothèque du Bel Air Bulles Catégories d’évènement: Bulles

Oise

Rencontre & Dédicaces avec Sylvia Schneider Bibliothèque du Bel Air, 10 décembre 2021, Bulles. Rencontre & Dédicaces avec Sylvia Schneider

Bibliothèque du Bel Air, le vendredi 10 décembre à 17:00

Visite d’auteur : une romancière Juziéroise ——————————————- ### Témoignage sur l’écriture d’un roman policier qui se déroule au Mexique.

Entrée libre

La romancière nous parlera de « Ils nourrissaient le soleil », publié par Les Presses Littéraires Bibliothèque du Bel Air 2 ter rue du Bel Air 78711 Mantes-la-Ville Bulles Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T17:00:00 2021-12-10T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bulles, Oise Autres Lieu Bibliothèque du Bel Air Adresse 2 ter rue du Bel Air 78711 Mantes-la-Ville Ville Bulles lieuville Bibliothèque du Bel Air Bulles