RENCONTRE – DEDICACES AVEC PASCAL FIORETTO Lodève, 19 novembre 2021, Lodève.

RENCONTRE – DEDICACES AVEC PASCAL FIORETTO Lodève

2021-11-19 18:30:00 – 2021-11-19 20:00:00

Lodève Hérault Lodève

Le 19 et 20 Novembre 2021, la librairie un point un trait accueillera l’auteur Pascal Fioretto ! Dédicaces et interview sont au programme, soyez présents !

L’auteur :

Journaliste, chroniqueur, scénariste de bd, nègre littéraire, Pascal Fioretto écrit est surtout connu pour ses pastiches de romans dont Gay Vinci Code (2006), Et si c’était niais (2007), et L’élégance du maigrichon (2009). Il travaille actuellement pour le mensuel humoristique Fluide Glacial. Il a également participé au groupe de pasticheurs Jalons, sous le pseudonyme de Docteur Sam Bloch.

Le livre présenté :

En novembre 2021, un événement insensé bouleverse les vies de dix écrivains célèbres, tous passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde qui les emmène à la traditionnelle foire du livre. Parmi eux : Emmanuel Carrère, en pleine reconstruction de soi ; Virginie Despentes, la punkitude apaisée ; Aurélie Valognes, prodigue de maximes lénifiantes qui font du bien ; Sylvain Tesson, qui voyage en solitaire accompagné d’une équipe de reporters ; Joël Dicker, en quête de vérité comptable et quelques-uns des plus gros vendeurs du moment dont un certain… Hervé Le Tellier. Tous croyaient être uniques et irremplaçables. Aucun ne pouvait imaginer qu’ils étaient déjà arrivés à Brive et qu’ils allaient s’y retrouver. Pour le meilleur et pour…

Le 19 et 20 Novembre 2021, la librairie un point un trait accueillera l’auteur Pascal Fioretto ! Dédicaces et interview sont au programme, soyez présents !

+33 4 67 88 11 27

Le 19 et 20 Novembre 2021, la librairie un point un trait accueillera l’auteur Pascal Fioretto ! Dédicaces et interview sont au programme, soyez présents !

L’auteur :

Journaliste, chroniqueur, scénariste de bd, nègre littéraire, Pascal Fioretto écrit est surtout connu pour ses pastiches de romans dont Gay Vinci Code (2006), Et si c’était niais (2007), et L’élégance du maigrichon (2009). Il travaille actuellement pour le mensuel humoristique Fluide Glacial. Il a également participé au groupe de pasticheurs Jalons, sous le pseudonyme de Docteur Sam Bloch.

Le livre présenté :

En novembre 2021, un événement insensé bouleverse les vies de dix écrivains célèbres, tous passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde qui les emmène à la traditionnelle foire du livre. Parmi eux : Emmanuel Carrère, en pleine reconstruction de soi ; Virginie Despentes, la punkitude apaisée ; Aurélie Valognes, prodigue de maximes lénifiantes qui font du bien ; Sylvain Tesson, qui voyage en solitaire accompagné d’une équipe de reporters ; Joël Dicker, en quête de vérité comptable et quelques-uns des plus gros vendeurs du moment dont un certain… Hervé Le Tellier. Tous croyaient être uniques et irremplaçables. Aucun ne pouvait imaginer qu’ils étaient déjà arrivés à Brive et qu’ils allaient s’y retrouver. Pour le meilleur et pour…

UN POINT UN TRAIT

Lodève

dernière mise à jour : 2021-10-24 par OT LODEVOIS ET LARZAC