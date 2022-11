Rencontre Dédicaces avec Nelly Sanchez Terrasson-Lavilledieu, 9 décembre 2022, Terrasson-Lavilledieu.

Rencontre Dédicaces avec Nelly Sanchez

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

2022-12-09 – 2022-12-09

Terrasson-Lavilledieu

Dordogne

Terrasson-Lavilledieu

EUR Autrice et artiste locale, Nelly Sanchez nous présentera lors d’une rencontre – dédicaces le 9 décembre prochain à 18 H 00 son premier roman policier : Une infirmière dans le jardin. Cette rencontre est ouverte à toutes et tous, et gratuite.

Autrice et artiste locale, Nelly Sanchez nous présentera lors d’une rencontre – dédicaces le 9 décembre prochain à 18 H 00 son premier roman policier : Une infirmière dans le jardin. Cette rencontre est ouverte à toutes et tous, et gratuite.

+33 5 53 50 82 06

otvpn

Terrasson-Lavilledieu

dernière mise à jour : 2022-11-17 par