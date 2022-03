Rencontre dédicaces avec Michel Turk Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Altkirch Haut-Rhin Altkirch A l’occasion de la sortie de son dernier polar “Bas les masques et Bals masqués”

Carole Fernier, promue à la tête du commissariat de Saint-Louis, est contactée par le capitaine de gendarmerie de Bonneville au sujet d'un crime commis dans sa commune. Les gendarmes ont fait un recoupement avec un autre meurtre survenu un an auparavant en Allemagne à Lörrach. Les victimes sont deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années. Les deux affaires traitées en parallèle par les gendarmes de Bonneville, les policiers de Lörrach et ceux de Saint-Louis vont conduire les enquêteurs dans les méandres de la prostitution mondaine.

