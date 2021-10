Rencontre/dédicaces avec Mathilde et Tiphaine – “Le petit illustré de l’intimité” Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, 9 octobre 2021, Saint-Louis-de-Montferrand.

Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, le samedi 9 octobre à 10:30

Mathilde et Tiphaine, autrices du livre [Le petit illustré de l’intimité](https://atelier-de-la-belle-etoile.fr/produit/le-petit-illustre-de-lintimite-t-1/), paru en mai 2021, seront présentes à la médiathèque pour vous rencontrer et échanger autour du livre et de l’éducation à la santé sexuelle. Vous pourrez vous procurer le tome 1 et le tome 2 (paru le 23 septembre) et profiter d’une séance de dédicaces. Ce livre est le fruit d’une collaboration de près de 2 ans, entre Tiphaine Dieumegard (Sage femme de son état) et Mathilde Baudy (Professeur d’Arts appliqués). Toutes deux mamans de petites filles (5 au total), Mathilde et Tiphaine ont imaginé cet album illustré après avoir constaté qu’aucun ouvrage ne parlait du sexe féminin dans son entièreté avec un vocabulaire accessible aux enfants et objectif. Elles ont donc allié leurs savoirs et leurs savoirs-faire pour imaginer le livre support qui leur manquait afin d’expliquer l’anatomie du sexe, son fonctionnement mais aussi parler des choses intimes qui questionnent les enfants dès le plus jeune âge. “Le petit illustré de l’intimité”, se veut le plus complet possible, engagé et inclusif. Ainsi, outre l’anatomie et le fonctionnement pur, le livre aborde des questionnements tels que le consentement, le genre, la sexualité, la conception, etc. “Le petit illustré de l’intimité” est également agrémenté d’un lexique et d’une page “contact” listant des associations ressources (planning familial, association d’aide aux femmes et aux enfants, association LGBTQI+, etc.). Ce livre, d’utilité publique, a ainsi reçu le label de la chaire santé sexuelle et droits humains de l’UNESCO.

Entrée libre – Gratuit – Tout public

Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Saint-Louis-de-Montferrand, 3 place de la Mairie Saint-Louis-de-Montferrand Gironde



