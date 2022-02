Rencontre & Dédicaces avec Marie Murski Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Rencontre & Dédicaces avec Marie Murski Médiathèque Georges-Duhamel, 12 mars 2022, Mantes-la-Jolie. Rencontre & Dédicaces avec Marie Murski

Médiathèque Georges-Duhamel, le samedi 12 mars à 16:00

Venez nombreux découvrir son livre témoignage : _**Cris dans un jardin**_. Un moment fort sur le récit de 14 années de séquestration. L’auteure proposera des ouvrages à dédicacer.

Entrée libre sur inscription

Le samedi 12 mars 2022, de 16h à 18h, dans le cadre des Assises de la Culture, la ville de Mantes-la-Jolie et la médiathèque G.-Duhamel vous invitent à une rencontre avec la romancière Marie Murski. Médiathèque Georges-Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Georges-Duhamel Adresse Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Ville Mantes-la-Jolie lieuville Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Departement Yvelines

Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mantes-la-jolie/

Rencontre & Dédicaces avec Marie Murski Médiathèque Georges-Duhamel 2022-03-12 was last modified: by Rencontre & Dédicaces avec Marie Murski Médiathèque Georges-Duhamel Médiathèque Georges-Duhamel 12 mars 2022 Mantes-la-Jolie Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie Yvelines