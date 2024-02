RENCONTRE & DÉDICACES AVEC L’AUTEUR SAUMUROIS GINO BLANDIN Saumur, samedi 24 février 2024.

La SPL Saumur Val de Loire Tourisme a le plaisir de vous convier à sa toute première séance de dédidaces organisée dans ses locaux, avec l’auteur Saumurois Gino Blandin.

L’occasion pour les locaux, touristes et lecteurs de profiter d’un moment d’échange et de partage avec l’auteur et de (re)découvrir ses romans !

GINO BLANDIN :

Gino Blandin est enseignant. Auparavant, il a été foreur pétrolier.

Auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de Saumur, dont ‘L’Histoire du Centre Hospitalier de Saumur » (Prix Politi 1996), il écrit également des romans policiers dont le cadre est la région Saumuroise. .

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 16:30:00

8 bis Quai Carnot

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@ot-saumur.fr

