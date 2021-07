Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Rencontre dédicaces avec Eric Fouassier Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église Catégories d’évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église

Rencontre dédicaces avec Eric Fouassier Laissac-Sévérac l’Église, 16 août 2021, Laissac-Sévérac l'Église. Rencontre dédicaces avec Eric Fouassier 2021-08-16 – 2021-08-16

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron de 19h à 20h30 séance de dédicaces

à partir de 20h30 rencontre avec l’auteur

Réservation à la Maison de la Presse ou à l’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac – Bureau de Laissac.

Merci de vous munir de votre masque et de présenter à l’entrée:

– soit votre pass sanitaire

– soit un test PCR de moins de 48h

