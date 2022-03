Rencontre & Dédicaces avec Carlos Moreno Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

À l’heure de la transition écologique, venez nombreux découvrir le concept de la **ville quart d’heure**. ——————————————————————————————————— Le Professeur Carlos Moreno est Directeur scientifique de la Chaire « Entrepreneuriat – Territoire – Innovation », à l’Université Panthéon Sorbonne – IAE Paris. Il est reconnu comme chercheur à l’esprit novateur pour ses travaux pionniers et son approche unique des questions urbaines. Il est également conseiller scientifique de personnalités nationales et internationales de haut niveau, notamment en tant qu’Envoyé spécial Smart City auprès de la Mairie de Paris. Il travaille, en tant que chercheur, sur des thématiques d’envergure internationale, en apportant un regard innovant sur les enjeux urbains et en proposant des solutions aux enjeux auxquels sont confrontées les villes, métropoles et territoires au XXIème siècle. Certains de ses concepts ont fait le tour du monde : **la Human Smart City, la Ville du quart d’heure, le Territoire de la demi-heure.**

Gratuit

Rencontre avec Carlos Moreno, chercheur et urbaniste de renommée internationale. Un libraire s’associera à cette manifestation en vous proposant son ouvrage à faire dédicacer : “Droit de cité”. Médiathèque Georges-Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

