RENCONTRE / DÉDICACE : VIRGINIE LLOYD MÉDIATHÈQUE, 12 mars 2022, Auterive.

RENCONTRE / DÉDICACE : VIRGINIE LLOYD

du samedi 12 mars au samedi 7 mai à MÉDIATHÈQUE

**La médiathèque d’Auterive vous propose de rencontrer Virginie Lloyd sur 3 dates !** Chaque rencontre sera suivie d’une **séance de dédicaces** ;) **Réservation conseillée au 05.82.95.45.75 ou [mediatheque@auterive-ville.fr](mailto:mediatheque@auterive-ville.fr)** * **Samedi 12 mars 2022 à 11h autour de son livre : « Quitte à tuer autant le faire dans l’ordre » (2018)** _=> Existe-t-il une méthode du bonheur ? Est-il risqué d’être toujours heureux ? Avec humour et tendresse voyons comment Lily, l’héroïne de Quitte à tuer autant le faire dans l’ordre pourra répondre à ces questions existentielles._ Ce roman a reçu le prix KDP 2019 au Salon du Livre de Paris. * **Samedi 9 avril 2022 à 11h autour de son livre : « Cher bonheur, j‘ai pris la liberté de t’écrire » (2019)** => _Découvrez l’histoire de Victor, ancien taulard et d’Augustin, ado Asperger qui malgré leurs différences vont tomber en amitié l’un pour l’autre._ * **Samedi 7 mai 2022 à 11h autour de son livre : « La Valse des Éphémères » (2020)** => _Là où injustice et quête de liberté se côtoient. Un roman noir inspiré de faits réels, qui nous plonge dans le Paris du début du XXe siècle et qui nous pose cette question terriblement d’actualité : supporteriez-vous de vivre dans un pays où la pauvreté est un crime ?_ Ce roman a reçu le prix Francis Jammes 2021. ______________________ Virginie Lloyd est du coin mais dit « pain au chocolat ». Née en Normandie, elle a pris l’habitude de croquer dans les pommes et dans la vie surtout en cas de pépin. Une enfance à Marseille où la minotte découvre Rimbaud, Hugo, la télé couleur et les livres dont vous êtes le héros. Après 20 ans dans la Presse en tant que Reporter, elle se lance dans l’écriture. Aujourd’hui, sa plume trempe dans des récits où se côtoient poésie, humour et humanisme. Retrouvez-la également sur son [compte Instagram](https://www.instagram.com/virginie.lloyd.ecrivain/) ;)

Gratuit, sur réservation

La médiathèque d’Auterive vous propose de rencontrer Virginie Lloyd sur 3 dates !

MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T13:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T13:00:00