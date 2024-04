Rencontre-Dédicace Valérié Corré Troyes, samedi 13 avril 2024.

Rencontre-Dédicace Valérié Corré Troyes Aube

Auteure née à Paris, et résidant désormais dans l’Aube, elle compte à son actif plusieurs ouvrages où l’introspection et la poésie ont la part belle mettant en lumière la vie des femmes, leurs expériences, leurs valeurs et leur courage.

Valérie Corré use de la fiction et y mêle la réalité pour soulever des questions sociales et éthiques centrales. Tous ses ouvrages seront disponibles pour dédicace et notamment un ouvrage plus que jamais d’actualité « Sois Gentille !.. »

Partie quelques jours sur une île, l’auteure relate des souvenirs enfouis. L’enfant intérieure se révèle. Après plus de trente ans de silence, elle y dénonce l’inceste et ses graves répercussions. Objectifs briser le silence, abroger la prescription et réhabiliter les victimes.



Ouvrage central dans l’œuvre de l’auteur, Sois Gentille !.. est un témoignage poignant et un plaidoyer contre l’inceste, Valérie Corré a choisi de ne pas soustraire son histoire personnelle au récit dans le but d’alimenter le débat citoyen. En novembre 2013, elle présente son histoire devant la Commission des lois de l’Assemblée Nationale dans le cadre du projet de loi relatif à l’inceste et à la famille. Plus que jamais d’actualité, cet ouvrage pudique et cathartique a une dimension universelle.



D’autres rencontres avec des auteurs locaux ont régulièrement lieu à la Maison de la Presse

4 mai Quatre Saisons avec le Mont Blanc de Charly Vindret

25 mai Trois ans à Shaolin de Mikael Renaut

15 juin Premier pas de Cassandre Kuhn

31 août Mieux vivre sa carrière à 50 ans de Françoise Bourgouin

24 septembre La Vie est Belle avec humour et légèreté de Didier Bigot



Leurs ouvrages sont d’ores et déjà à découvrir en magasin dans notre fond régional reflet d’une production locale littéraire et documentaire dynamique. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Maison de la presse de Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est maisondelapresse.troyes@gmail.com

L’événement Rencontre-Dédicace Valérié Corré Troyes a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne