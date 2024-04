[Rencontre & dédicace] Sabrina Philippe « Mes derniers mots seront pour toi » Varengeville-sur-Mer, samedi 27 avril 2024.

[Rencontre & dédicace] Sabrina Philippe « Mes derniers mots seront pour toi » Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Sabrina Philippe sera en dédicace pour son dernier roman » Mes derniers mots seront pour toi « .

Estelle n’a plus que deux mois à vivre. Curieusement, elle se sent apaisée, car voilà des années que sa vie est d’un ennui mortel. Parmi les infirmières de l’hôpital défile la jeune Juliette. Elle paraît douce et charmante. Mais, dans l’ombre de son travail, Juliette est tétanisée. Et puis il y a Benimar, docteur énigmatique au lourd passé, fuyant le jour et priant la nuit. Ces trois âmes blessées se croisent sans se voir, quand l’improbable frappe à leur porte. Estelle, Juliette et Benimar vont unir leurs solitudes pour faire face au passé et éclairer leur avenir. Il y a des mots qui comptent car ils réparent aussi bien ceux qui les écrivent que ceux qui les reçoivent. Un roman bouleversant qui nous ramène à l’essentiel, là où l’amour et l’amitié s’enracinent. Et vous, si vous aviez une dernière lettre à écrire, à qui souhaiteriez-vous dire « je t’aime » ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

Maison de la Presse

Varengeville-sur-Mer 76200 Seine-Maritime Normandie

