RENCONTRE – DÉDICACE – RICHARD GASQUET

RENCONTRE – DÉDICACE – RICHARD GASQUET, 26 novembre 2022, . RENCONTRE – DÉDICACE – RICHARD GASQUET



2022-11-26 11:00:00 – 2022-11-26 Richard Gasquet sera à Sérignan cette semaine et en profitera pour dédicacer son livre « À revers et contre tout » – possibilité d’acheter le livre sur place.

C’est un livre autobiographique où il raconte son parcours d’un champion atypique. Richard Gasquet sera à Sérignan cette semaine et en profitera pour dédicacer son livre « À revers et contre tout » – possibilité d’acheter le livre sur place.

C’est un livre autobiographique où il raconte son parcours d’un champion atypique. richard gasquet dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville