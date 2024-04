[Rencontre & dédicace] Rencontre avec Romain Bertrand Dieppe, samedi 25 mai 2024.

[Rencontre & dédicace] Rencontre avec Romain Bertrand Dieppe Seine-Maritime

Historien, directeur de recherche au CNRS) pour son livre

« Les grandes déconvenues La renaissance, Sumatra, les frères Parmentier » publié en mars 2024 au Seuil.

Son livre aborde une page considérable de l’histoire dieppoise. Deux capitaines dieppois, Jean et Raoul Parmentier, conduisent jusqu’à l’île de Sumatra, en 1529, deux nefs de fort tonnage. Ils en ramènent des plaies, des bosses et un peu de poivre. Aujourd’hui oubliée, leur navigation fut érigée au XIXe siècle en preuve incontestable d’une contribution française glorieuse à la geste des Grandes découvertes.

Sur réservation à La Grande Ourse.

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25

Grande Ourse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lagrandeoursedieppe@gmail.com

