Le mercredi 24 novembre, de 10h à 12h, Isabelle Mandrou, alias Miss Prickly, sera à la bibliothèque Porchefontaine . L’illustratrice et autrice chambérienne parlera de son travail et dédicacera ses derniers ouvrages, et notamment les derniers tomes des bandes dessinées “ À cheval ” et “ Animal jack “… Venez la rencontrer !

Entrée libre

En partenariat avec Versailles Grand Parc et la librairie Bain d'Encre

