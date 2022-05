Rencontre -Dédicace Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre -Dédicace Médiathèque Françoise Sagan, 16 juin 2022, Paris. Le jeudi 16 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Rencontre -Dédicace avec Timour Muhidine autour de son livre «La fille de l’ethnographe » Quand un anthropologue turc s’interroge sur les Français et écrit son brevet d’Occident…

2020. Nedjla, 20 ans, étudiante, musulmane émancipée, vit à Istanbul avec sa mère. Son père vient de mourir. Elle décide de se plonger dans son dernier livre. 1964. Oktay, chercheur en anthropologie, a quitté Istanbul pour s’établir dans l’est de la France. Pris dans le flux de la vie locale, il choisit de se concentrer sur ce qui l’intrigue le plus chez les Français : la façon dont ce peuple avancé et développé, selon les critères anthropologiques, vit la période des vacances. Timour Muhidine est né à Koweït City, d’un père syrien issu d’une famille turque et d’une mère française. Spécialiste de la littérature turque contemporaine, directeur de la collection “Lettres turques” chez Actes Sud, il vit en France depuis 1962. Il est également chercheur associé à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA). Il traduit du turc au français. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 0142011260 acort@acort.org https://www.facebook.com/acort.association https://www.facebook.com/acort.association

