Rencontre-dédicace, Louise Oligny & Clémentine du Pontavice, Librairie Folies d'encre à Saint-Denis
26 novembre 2021

Librairie Folies d’encre, le vendredi 26 novembre à 19:00

Présentation du livre « Réparer l’intime. L’Atelier de la Maison des femmes » éditions Thierry Marchaisse [https://www.editions-marchaisse.fr](https://www.editions-marchaisse.fr) « Une femme sur trois est victime de violences, vous en avez forcément rencontré, peut-être sans le savoir. Je vous invite à découvrir nos guerrières de l’ombre, nos héroïnes. Ici elles parlent, créent et se recréent. » Ghada Hatem L’atelier d’art de Louise et Clémentine joue un rôle décisif pour la reconstruction des femmes brisées par la violence, souvent persuadées d’être des rebuts de la société. À travers la création de bijoux, la photo et le dessin, il leur permet de se réinventer, de retrouver leur estime de soi, et de reprendre le contrôle de leur vie. Ce livre voudrait partager l’aventure de cet atelier et le témoignage de ses participantes, leurs parcours, leurs émotions. Vous les entendrez dialoguer avec les autrices, verrez leurs créations et leurs photos, ponctuées par les éclairages de la Dr Ghada Hatem, fondatrice de La Maison des femmes. ​​ C’est d’une grande beauté de voir ces femmes se remettre debout. Si leurs récits font parfois désespérer de l’humanité, leur résilience redonne foi en l’être humain.

entrée libre

Librairie Folies d’encre 14 Pl. du Caquet, 93200 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



