La Parole Magique, jeu d'expression émotionnelles. Isabelle de Lisle vous propose le tirage d'une carte à message pour illuminer votre journée et la possibilité d'un dessin d'art-thérapie pour vos enfants.

Librairie l'Arborescente
11 place du marché 44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T17:30:00

