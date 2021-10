Villers-Cotterêts Musée Alexandre Dumas Aisne, Villers-Cotterêts Rencontre-dédicace “Le Comte de Monte-Cristo” en compagnie de Carlo Rispoli Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Rencontre-dédicace “Le Comte de Monte-Cristo” en compagnie de Carlo Rispoli Musée Alexandre Dumas, 23 octobre 2021, Villers-Cotterêts. Rencontre-dédicace “Le Comte de Monte-Cristo” en compagnie de Carlo Rispoli

Musée Alexandre Dumas, le samedi 23 octobre à 14:00

Pour inaugurer l’exposition _Dumas : l’Italie au coeur_, le musée Alexandre Dumas accueille Jocelyn Fiorina de la Société des Amis d’Alexandre Dumas, commissaire de l’exposition et auteur du catalogue qui l’accompagne, ainsi que l’artiste Carlo Rispoli pour une visite commentée de l’exposition et une séance de dédicace à partir de 14h. Le catalogue de l’exposition (20 €) et la bande-dessinée _Le Comte de Monte-Cristo_ (16 €) signée Carlo Rispoli sont disponibles à l’accueil du musée. _Gratuit, entrée libre_

Gratuit, entrée libre

Rencontre-dédicace | “Le Comte de Monte-Cristo” en compagnie de Carlo Rispoli Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Musée Alexandre Dumas Adresse 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Ville Villers-Cotterêts lieuville Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts