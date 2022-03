Rencontre-dédicace L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Rencontre-dédicace L’Antidote, 26 mars 2022, Bourges. Rencontre-dédicace

L’Antidote, le samedi 26 mars à 16:00

Bourges est au coeur de ce récit, et pour cause, l’auteur a passé une grande partie de sa vie dans cette ville qu’ il affectionne particulièrement. Fidèle à la force du destin, l’auteur nous entraîne dans cette intrigue familiale, traversant le Paris de la haute couture des années cinquante, du Berry à Marrakech, en passant par le San Francisco gay des années quatre-vingts… Un secret de famille sert de point de départ à cette épopée, tantôt drôle, tantôt cruelle, mais toujours optimiste. Différentes époques et différentes amours s’ouvrent à nous pour nous plonger dans ce voyage à travers les coups du sort que la vie nous réserve. François Mallet, est heureux de venir à la rencontre du public berruyer pour présenter son roman. L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu L'Antidote Adresse 88 rue d'auron, 18000 Bourges Ville Bourges lieuville L'Antidote Bourges Departement Cher

L'Antidote Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Rencontre-dédicace L’Antidote 2022-03-26 was last modified: by Rencontre-dédicace L’Antidote L'Antidote 26 mars 2022 bourges L'Antidote Bourges

Bourges Cher