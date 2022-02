Rencontre & dédicace – Jacques-Yves Bellay Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Rencontre & dédicace – Jacques-Yves Bellay Saint-Malo, 25 février 2022, Saint-Malo. Rencontre & dédicace – Jacques-Yves Bellay Droguerie de Marine 66 rue Georges Clémenceau Saint-Malo

2022-02-25 10:30:00 – 2022-02-25 12:30:00 Droguerie de Marine 66 rue Georges Clémenceau

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Les malouins connaissent bien l’écrivain Jacques-Yves Bellay.

Après une vie professionnelle et intellectuelle déjà bien fournie – il collabore encore régulièrement à la revue Esprit – est l’auteur de 6 romans. L’un de ceux-ci, « Ne dis pas tout à la mémoire » (Éditions Yellow concept) a reçu le Prix de l’Association des écrivains de Bretagne. contact@la-droguerie.fr +33 2 99 81 60 39 https://la-droguerie.fr/ Les malouins connaissent bien l’écrivain Jacques-Yves Bellay.

Après une vie professionnelle et intellectuelle déjà bien fournie – il collabore encore régulièrement à la revue Esprit – est l’auteur de 6 romans. L’un de ceux-ci, « Ne dis pas tout à la mémoire » (Éditions Yellow concept) a reçu le Prix de l’Association des écrivains de Bretagne. Droguerie de Marine 66 rue Georges Clémenceau Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Droguerie de Marine 66 rue Georges Clémenceau Ville Saint-Malo lieuville Droguerie de Marine 66 rue Georges Clémenceau Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Rencontre & dédicace – Jacques-Yves Bellay Saint-Malo 2022-02-25 was last modified: by Rencontre & dédicace – Jacques-Yves Bellay Saint-Malo Saint-Malo 25 février 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine