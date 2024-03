[Rencontre & dédicace] Emmanuelle de Boysson « Un coup au coeur » Dieppe, samedi 6 avril 2024.

[Rencontre & dédicace] Emmanuelle de Boysson « Un coup au coeur » Dieppe Seine-Maritime

Emma est morte le 7 février 2022. Son cœur a cessé de battre pendant trente minutes. Un coup au cœur raconte la bataille qu’elle a dû mener pour revenir à la vie, de la réanimation à la rééducation. Pour se remémorer aussi où elle est partie quand tout le monde la pensait disparue.

Au fil de cette traversée, Emma explore ses sensations, les images qui lui viennent – certaines d’une beauté à couper le souffle, d’autres, plus inquiétantes, qui interrogent son rapport à la mort, entre attirance et répulsion – puis célèbre, avec un enthousiasme contagieux, ces petits riens qui font notre bonheur quotidien.

Une plongée dans l’au-delà, qu’Emmanuelle de Boysson partage avec allégresse et une sincérité bouleversante.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06

Maison de la Presse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lea-dieppepresse@outlook.fr

