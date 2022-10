Rencontre-dédicace de Michaël Cailloux Montmorency Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Rencontre-dédicace de Michaël Cailloux Montmorency, 29 octobre 2022, Montmorency. Rencontre-dédicace de Michaël Cailloux

2022-10-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-29 16:30:00 16:30:00

Val-d’Oise Montmorency Val-d’Oise Île-de-France Dans le cadre de la clôture des expositions et à l’occasion de la parution de la première monographie de l’artiste, venez rencontrer Michaël Cailloux. rousseau-museum@ville-montmorency.fr +33 1 39 64 80 13 https://www.ville-montmorency.fr/mes-loisirs/musee-jean-jacques-rousseau/actualites Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques Rousseau Montmorency

