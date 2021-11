Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Rencontre dédicace chez Rédic : Découvrez Virgile et Emmanuel Beaudry Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Rencontre dédicace chez Rédic : Découvrez Virgile et Emmanuel Beaudry Saint-Quentin, 20 novembre 2021, Saint-Quentin. Rencontre dédicace chez Rédic : Découvrez Virgile et Emmanuel Beaudry Saint-Quentin

2021-11-20 – 2021-11-20

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne 0 0 0 Découvrez Virgile et Emmanuel Beaudry, deux artistes locaux qui présenteront leur dernière bande dessinée, l’île du Dr Moreau de H.G. Wells, le samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la librairie Redic à Saint-Quentin. Découvrez Virgile et Emmanuel Beaudry, deux artistes locaux qui présenteront leur dernière bande dessinée, l’île du Dr Moreau de H.G. Wells, le samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la librairie Redic à Saint-Quentin. redic@orange.fr +33 3 23 67 07 15 Découvrez Virgile et Emmanuel Beaudry, deux artistes locaux qui présenteront leur dernière bande dessinée, l’île du Dr Moreau de H.G. Wells, le samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la librairie Redic à Saint-Quentin. Unsplash

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin