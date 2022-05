RENCONTRE – DEDICACE Bibliothèque François Villon, 28 juin 2022, Paris.

Le mardi 28 juin 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Rencontre avec Murat Özyaşar autour de son livre « Certifié Conforme, Histoires de Diyarbakir » Rencontre animée par Mahir Guven, écrivain et éditeur français,

Les villes et leurs écrivains… Après La Forme d’une ville de Gracq, Les Villes invisibles de Calvino, Pamuk et son Istanbul, Tanpınar et ses Cinq villes ou encore Mungan et Les Djinns de l’argent, c’est au tour de Murat Özyaşar d’écrire celle qui l’a vu grandir, Diyarbakır, en évoquant ses dimensions culturelles, politiques, mais aussi le rapport tout personnel qu’il entretient avec elle.

Murat Özyaşar est né en 1979 à Diyarbakır, diplômé en langue et littérature turques, Murat Özyaşar s’est imposé en deux recueils de nouvelles comme l’une des plumes les plus talentueuses de la Turquie contemporaine, séduisant autant la critique que le public. Son premier livre a obtenu le prestigieux prix Haldun Taner de la Nouvelle en 2008 et le non moins prestigieux prix Yunus Nadi de la Nouvelle en 2009. Le prix Balkanika a récemment été décerné à Rire noir au titre de l’année 2016. Ses nouvelles ont été traduites en français, anglais,

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

