Pascal Ruter est l’auteur de plusieurs livres dont les thèmes abordés sont la différence et la tolérance. Après avoir rencontré des classes de collèges, il sera à la bibliothèque pour discuter avec les jeunes lecteurs et dédicacer ses livres. En partenariat avec la librairie Le pain de 4 livres

avec Pascal Ruter, auteur jeunesse. Bibliotheque Charlotte Delbo 63 avenue Henri Barbusse, vigneux Vigneux-sur-Seine

2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T18:00:00

