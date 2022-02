RENCONTRE DEDICACE – BENEDICT CLARKE ALIAS LE JEUNE SEVERUS ROGUE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

RENCONTRE DEDICACE – BENEDICT CLARKE ALIAS LE JEUNE SEVERUS ROGUE Béziers, 2 avril 2022, Béziers. RENCONTRE DEDICACE – BENEDICT CLARKE ALIAS LE JEUNE SEVERUS ROGUE Béziers

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault La Wizard Geek est heureuse de vous annoncer la venue de Benedict Clark, l’acteur qui interprète le jeune Severus Rogue dans le dernier volet de la saga. Rencontre, photos et dédicaces.

Réservation fortement conseillée. La Wizard Geek est heureuse de vous annoncer la venue de Benedict Clark, l’acteur qui interprète le jeune Severus Rogue dans le dernier volet de la saga. Rencontre, photos et dédicaces. Réservation fortement conseillée. La Wizard Geek est heureuse de vous annoncer la venue de Benedict Clark, l’acteur qui interprète le jeune Severus Rogue dans le dernier volet de la saga. Rencontre, photos et dédicaces.

Réservation fortement conseillée. Wizard Geek

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

RENCONTRE DEDICACE – BENEDICT CLARKE ALIAS LE JEUNE SEVERUS ROGUE Béziers 2022-04-02 was last modified: by RENCONTRE DEDICACE – BENEDICT CLARKE ALIAS LE JEUNE SEVERUS ROGUE Béziers Béziers 2 avril 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault