Venez discuter avec des jeunes engagés dans la transition écologique !

Tanguy Descamps, Bastien Boudet et Clémence Hollemaert viendront vous présenter “Basculons ! dans un monde vi(v)able”, qui vient de sortir dans la collection “Cahiers militants” de la maison d’édition Actes Sud :

Ce livre recueille les témoignages de 30 jeunes de 18 à 33 ans qui racontent l’histoire de leur prise de conscience écologique et de leur passage à l’action. 17 acteurs des transitions (Pablo Servigne, Dominique Bourg, …) portent au fil des témoignages leur regard sur l’engagement de cette “génération climat/bascule”.

Tanguy Descamps, 25 ans, et Bastien Boudet, dieppois de 24 ans, sont deux contributeurs de Basculons ! Ils seront accompagnés par Clémence Hollemaert, diplômée en Relations Internationales (IRIS) et herboriste-permacultrice à Hautot-sur-Mer.

