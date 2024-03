Rencontre dédicace avec Tiphaine Auzière pour son livre « Assises » Place du Marché Deauville, samedi 6 avril 2024.

Rencontre dédicace avec Tiphaine Auzière pour son livre « Assises » Place du Marché Deauville Calvados

Un soir ordinaire de violences conjugales, quand la victime consentante dit non, et ôte la vie de son compagnon et persécuteur.

Dans son premier roman paru aux Editions Stock, Tiphaine Auzière nous plonge au cœur de la justice. Elle décompose le mécanisme des assises, on écoute le ressac des vies brisées, on entre dans les considérations parfois contradictoires de la plaidoirie, finalement on se questionne sur sa propre posture ; qu’aurions-nous fait à leur place ?

Un soir ordinaire de violences conjugales, quand la victime consentante dit non, et ôte la vie de son compagnon et persécuteur.

Dans son premier roman paru aux Editions Stock, Tiphaine Auzière nous plonge au cœur de la justice. Elle décompose le mécanisme des assises, on écoute le ressac des vies brisées, on entre dans les considérations parfois contradictoires de la plaidoirie, finalement on se questionne sur sa propre posture ; qu’aurions-nous fait à leur place ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:45:00

fin : 2024-04-06 12:15:00

Place du Marché Librairie du Marché

Deauville 14800 Calvados Normandie

L’événement Rencontre dédicace avec Tiphaine Auzière pour son livre « Assises » Deauville a été mis à jour le 2024-03-22 par OT SPL Deauville