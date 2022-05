Rencontre dédicace avec Stéphanie David chez Rédic

Rencontre dédicace avec Stéphanie David chez Rédic, 21 mai 2022, . Rencontre dédicace avec Stéphanie David chez Rédic

2022-05-21 – 2022-05-21 Stéphanie David sera à la librairie pour dédicacer son livre et pour vous rencontrer, ça se passe le samedi 21 Mai de 10h à12h. Stéphanie David sera à la librairie pour dédicacer son livre et pour vous rencontrer, ça se passe le samedi 21 Mai de 10h à12h. redic@orange.fr Stéphanie David sera à la librairie pour dédicacer son livre et pour vous rencontrer, ça se passe le samedi 21 Mai de 10h à12h. redic dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville