Rencontre-dédicace avec Renée Hallez

2022-06-30 09:00:00 – 2022-06-30 12:30:00

« Pleure pas, Louise ! » Éditions du Signe

Née en 1947 à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais, Renée Hallez a vécu dans le Nord, en région parisienne et en Lorraine, avant de s’installer à Strasbourg voici plus de 25 ans. Chargée de mission dans une grande collectivité territoriale, avocate, actuellement cadre au ministère des Finances, elle cultive chiffres et mots.

Renée Hallez, dont la réputation n’est plus à faire, nous présente son dernier polar « Pleure pas, Louise ! ».

Louise Nordave, née en 2001, est la première fille de Cendrine et Olivier Nordave, tous deux issus de milieux défavorisés. Elle a 8 ans lorsque sa sœur Jade vient au monde. En 2010, Jade meurt dans des conditions suspectes. Les parents des fillettes sont reconnus coupables de meurtre et condamnés à 20 ans de prison. Louise est placée en foyer. Bruno Terrenc, capitaine de police, a dirigé l’enquête qui a conduit les Nordave devant la cour d’assises du Bas-Rhin. D’abord convaincu que les deux époux ont commis ensemble l’impensable, il est pris d’un doute tardif quant à la réalité du crime et l’identité de la personne qui a tué Jade. Une fois parti en retraite, il décide de réexaminer tous les éléments de l’enquête. Il s’intéresse d’abord à Cendrine et Olivier Nordave. Puis à leur fille Louise, dont le comportement l’intrigue. Deux étranges évènements vont d’ailleurs venir perturber son travail de fourmi.

Peu à peu, l’ex-policier trouve les réponses qu’il cherchait. Il acquiert de plus une certitude : le passé n’est pas une fatalité mais un accident dont on peut se remettre.

La librairie MILLE FEUILLES a le plaisir d’accueillir Renée Hallez pour une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son dernier polar.

