Rencontre – Dédicace avec Pierre Adrian

Rencontre – Dédicace avec Pierre Adrian, 10 décembre 2022, . Rencontre – Dédicace avec Pierre Adrian



2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 12:30:00 Le samedi 10 décembre 2022 à 10h00, Pierre Adrian vient présenter son roman, Que reviennent ceux qui sont loin aux Editions Gallimard. Chronique d’un été en pente douce qui commence dans la belle lumière d’août pour finir dans l’obscurité, ce roman évoque avec beaucoup de délicatesse la bascule de l’enfance à l’âge adulte. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville