2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 12:00:00

Rencontre dédicace avec Paul Faury

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 12:00:00

Grenade-sur-l'Adour, Landes

Paul Faury nous fait partager le quotidien d'un inspecteur du travail de la première génération en charge d'imposer au patronat les premières règles protectrices des salariés. Un récit historique précis, documenté, qui mêle avec bonheur la petite et la grande histoire. Rencontre- dédicace avec Paul Faury, auteur de l'ouvrage: « Le mal charbon ».

