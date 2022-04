Rencontre-dédicace avec Pascale Pujol à Villemomble Médiathèque Robert Calmejane Villemomble Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Neuf auteurs Villemomblois viennent à votre rencontre afin de vous faire découvrir leurs oeuvres et échanger autour de celles-ci. Témoignages, romans, ouvrages historiques ou encore bande-dessinées, il y en a pour tous les goûts. Possibilité d’acheter des ouvrages sur place. Seront présents les auteurs suivants : [**Pascale Pujol**](https://www.editions-lunatique.com/pascale-pujol), qui présentera et dédicacera son roman [_**Je vous embrasse**_](https://www.editions-lunatique.com/je-vous-embrasse) ([**éd. Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com)) Rémy Borel, Guy Martignon, Yannick Lelardoux, Maxime Herbaut, Emmanuel Savoye, Edith Desmarais, Franck Zeiger, Pierre-François Mouriaux. Tout public – Gratuit Renseignements : [mediathequecalmejane@mairie-villemomble.fr](mailto:mediathequecalmejane@mairie-villemomble.fr) Samedi 16 avril 2022 de 15h à 17h à la Médiathèque Robert Calmejane, 118 Grande Rue

