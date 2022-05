Rencontre-Dédicace avec Nathalie Beauvais pour son livre “Vive l’apéro !” Quimperlé, 10 mai 2022, Quimperlé.

Rencontre-Dédicace avec Nathalie Beauvais pour son livre “Vive l’apéro !” Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-05-10 17:00:00 – 2022-05-10 19:00:00 Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère Quimperlé

Venez rencontrer Nathalie Beauvais pour la signature de son livre “Vive l’apéro !”.

Apéros, brunchs, buffets et coktails au bon goût breton.

C’est le moment avec le printemps et les amis, alors on ne va pas se priver !

penndabann@wanadoo.fr +33 2 98 39 13 04

Venez rencontrer Nathalie Beauvais pour la signature de son livre “Vive l’apéro !”.

Apéros, brunchs, buffets et coktails au bon goût breton.

C’est le moment avec le printemps et les amis, alors on ne va pas se priver !

Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-05-04 par