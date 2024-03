RENCONTRE DÉDICACE AVEC NATASHA KANAPÉ FONTAINE LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens, mercredi 20 mars 2024.

La librairie L’Indépendante a le grand plaisir d’accueillir, pour la première fois dans notre région, Natasha

Kanapé Fontaine pour son premier roman Nauetakuan .

Nous vous attendons pour une très belle rencontre !

Née en 1991 dans la communauté innue de Pessamit au Québec, Natasha Kanapé Fontaine est poète-interprète, écrivaine et comédienne, militante pour les droits autochtones et environnementaux

Habitée par l’esprit du mouvement Idle No More , elle parcourt le monde avec un message de justice, de réconciliation, de guérison et d’échange entre les peuples. Natasha est une des voix majeures des peuples des Premières nations au Québec.

C’est pourquoi sa venue à Saint-Gaudens nous remplit de joie. Nauetakuan, son premier roman, est formidable une langue poétique et parfois un peu fantastique. Nous suivons Monica, jeune femme innue, étudiante, vivant à Montréal et coupée de sa famille et de sa communauté d’origine. Sa rencontre avec Katherine également issue de peuple autochtone, très ancrée dans sa culture, sociable, positive va changer la vie de Monica. Débute un magnifique parcours initiatique pour Monica, entre une jeunesse autochtone en pleine émulation créative, la richesse de formes artistiques alternatives, les multiples rencontres et les voyages physiques comme spirituels. Un voyage qui la mènera vers sa communauté d’origine. Ce roman nous

plonge dans une quête sur les racines, mais c’est aussi une très belle histoire d’amitié et de sororité. On s’attache très vite à l’amitié entre Monica et Katherine. Ce roman enthousiasmant s’inspire-t-il du parcours de Natasha?

Nous le saurons mercredi soir à 19h. .

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

