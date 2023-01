Rencontre-dédicace avec Muriel Zürcher Maen Roch Maen Roch Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Rencontre-dédicace avec Muriel Zürcher Maen Roch, 25 janvier 2023, Maen Roch . Rencontre-dédicace avec Muriel Zürcher Espace Social et Culturel Commun Médiathèque Rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine Médiathèque Espace Social et Culturel Commun

2023-01-25 – 2023-01-25

Médiathèque Espace Social et Culturel Commun

Maen Roch

Ille-et-Vilaine Suite à la soirée des Nuits de la lecture du vendredi 20 janvier, venez rencontrer l’autrice Muriel Zürcher, suivi d’un temps de goûter-dédicace. Comme l’évoque l’autrice jeunesse « Vous êtes importants pour moi car vous êtes mes lecteurs et mes lectrices. J’écris pour vous ! » À partir de 11 ans

Gratuit – Réservation conseillée . En partenariat avec le collège Jeanne d’Arc de Maen Roch. Médiathèque Espace Social et Culturel Commun Maen Roch

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Rue Albert Camus Adresse Maen Roch Ille-et-Vilaine Médiathèque Espace Social et Culturel Commun Ville Maen Roch lieuville Médiathèque Espace Social et Culturel Commun Maen Roch Departement Ille-et-Vilaine

Maen Roch Rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maen-roch/

Rencontre-dédicace avec Muriel Zürcher Maen Roch 2023-01-25 was last modified: by Rencontre-dédicace avec Muriel Zürcher Maen Roch Maen Roch Rue Albert Camus 25 janvier 2023 Espace Social et Culturel COmmun Médiathèque Rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Maen Roch

Maen Roch Ille-et-Vilaine