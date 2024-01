Rencontre dédicace avec Michel Jouandin Bibliothèque Multimédia Guéret, samedi 27 janvier 2024.

Rencontre dédicace avec Michel Jouandin Bibliothèque Multimédia Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27

Rencontre et dédicace avec Michel Jouandin pour la sortie de son livre : La Seconde Guerre Mondiale, tome III, à travers le Limousin et l’Auvergne, du mont Gargan au mont Mouchet,la R5 et la R6.

Rencontre et dédicace avec Michel Jouandin pour la sortie de son livre : La Seconde Guerre Mondiale, tome III, à travers le Limousin et l’Auvergne, du mont Gargan au mont Mouchet,la R5 et la R6.

.

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@bm-grandgueret.fr



Mise à jour le 2024-01-15 par Creuse Tourisme