RENCONTRE DÉDICACE AVEC MARIE CHARREL Épinal, 4 février 2023, Épinal .

6 quai des Bons Enfants Librairie Au Moulin des Lettres Épinal Vosges Librairie Au Moulin des Lettres 6 quai des Bons Enfants

2023-02-04 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-04 20:00:00 20:00:00

Nous recevrons MARIE CHARREL pour son nouveau et très beau roman “Les mangeurs de nuit” déjà en lice pour plusieurs Prix en cette rentrée littéraire hivernale; la rencontre de deux parias au coeur de la forêt canadienne. En présence de son éditrice, DANA BURLAC. Echange puis dédicace et apéro.L’auteure, journaliste au Monde, entraîne le lecteur dans une période sombre du Canada, pendant la guerre américano-japonaise, celle du bannissement du droit à la citoyenneté des Japonais et des Américains d’origine japonaise. 1926 : une fois arrivées au Canada, pour Aika et Kiyoko, futures mariées, les désillusions vont être à la hauteur des espoirs que cette nouvelle vie devait leur apporter. 1956 : Parallèlement à l’histoire d’ Aika et et de sa fille Hannah, on va découvrir Jack, patrouilleur de rivières pour le compte du gouvernement. Il a choisi la solitude et la vie dans la nature et traîne avec lui une douleur sourde liée à son histoire familiale. Les destinées de ces personnages vont se percuter. L’intensité dramatique est présente tout au long de ce livre magnifique basé sur des faits historiques.

Nous parlerons également du roman précédent “Les danseurs de l’aube”.

info@aumoulindeslettres.fr +33 3 29 82 62 89 http://www.aumoulindeslettres.fr/

