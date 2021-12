Paris Les Comptoirs de l'Inde île de France, Paris Rencontre dédicace avec M.CHITRA, auteure du roman « Anjali » Les Comptoirs de l’Inde Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre dédicace avec M.CHITRA, auteure du roman « Anjali » Les Comptoirs de l’Inde, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 17h00 à 19h00

gratuit

Anjali, petite-fille d’un soldat des anciens Comptoirs français, arrive en France en 1994 suite à son mariage arrangé à l’âge de 25 ans. Elle est abandonnée par son mari. Malgré la désillusion initiale, elle s’en sort grâce au soutien des Français dont elle fait la connaissance. Elle mène une vie tranquille jusqu’à l’arrivée de Raphaël. Elle pense avoir retrouvé l’amour mais déchante très vite. Anjali prend son destin en main pour la deuxième fois. En sortira-t-elle indemne ? M. Chitra, originaire de Mahé, un des anciens Comptoirs français des Indes (Pondichéry, Chandernagor, Karikal et Yanaon) arrive en France à l’âge de 20 ans en 1989 pour poursuivre ses études. Elle enseigne aujourd’hui l’anglais dans une université de l’ouest de la France. Anjali est son premier roman. Les Comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles Paris 75020 Contact : 0146590212 comptoirs-inde@wanadoo.fr @associationlescomptoirsdelinde Date complète :

2021-12-11T17:00:00+01:00_2021-12-11T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Comptoirs de l'Inde Adresse 60 rue des Vignoles Ville Paris lieuville Les Comptoirs de l'Inde Paris