Rencontre-dédicace avec Luc Blanvillain Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Rencontre-dédicace avec Luc Blanvillain Valence, 28 janvier 2023, Valence . Rencontre-dédicace avec Luc Blanvillain 31 rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle Valence Drôme Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau

2023-01-28 – 2023-01-28

Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau

Valence

Drôme Rencontre avec l’un de nos auteurs préférés.

Il vient nous parler de son dernier livre « Pas de souci » qui vient d’obtenir le grand prix de littérature de la ville de Saint-Etienne.



Ne manquez également pas la dédicace de ses livres jeunesse. librairie.letincelle@free.fr +33 9 73 13 75 97 https://librairieletincelle.wordpress.com/ Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Librairie l'Etincelle 31 rue Madier de Montjau Ville Valence lieuville Librairie l'Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Rencontre-dédicace avec Luc Blanvillain Valence 2023-01-28 was last modified: by Rencontre-dédicace avec Luc Blanvillain Valence Valence 28 janvier 2023 31 rue Madier de Montjau Librairie l'Etincelle Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme