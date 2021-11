Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Rencontre dédicace avec Louis Jacques Suignard. Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

2021-11-20 11:00:00 – 2021-11-20 12:30:00 Place Saint-Michel Librairie Penn Da Benn

Quimperlé Finistère Rencontre dédicace avec le poète chanteur Louis Jacques Suignard et son livre “Le bord du ciel”.

Lectures bilingues, chansons, causerie en breton animée par Régie Guillemot.

Organisé avec Mademos et Ti ar Vro.

Prix du livre : 14€ Place Saint-Michel Librairie Penn Da Benn Quimperlé

