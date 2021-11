Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Rencontre-dédicace avec Lola Sémonin Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Rencontre-dédicace avec Lola Sémonin Pontarlier, 11 décembre 2021, Pontarlier. Rencontre-dédicace avec Lola Sémonin Café Littéraire L’Esperluète 5 rue Vannolles Pontarlier

2021-12-11 16:00:00 – 2021-12-11 19:00:00 Café Littéraire L’Esperluète 5 rue Vannolles

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisée par le café littéraire “L’esperluète”.

Lecture, dédicace avec Lola Sémonin pour la sortie de son livre : La Madelaine Proust, une vis sous la botte 1940-1941, le troisième volume d’une grande fresque romanesque qui commebce en 1925 et donne vie à la Madelaine Proust. esperluetepontarlier@gmail.com Organisée par le café littéraire “L’esperluète”.

Lecture, dédicace avec Lola Sémonin pour la sortie de son livre : La Madelaine Proust, une vis sous la botte 1940-1941, le troisième volume d’une grande fresque romanesque qui commebce en 1925 et donne vie à la Madelaine Proust. Café Littéraire L’Esperluète 5 rue Vannolles Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Café Littéraire L'Esperluète 5 rue Vannolles Ville Pontarlier lieuville Café Littéraire L'Esperluète 5 rue Vannolles Pontarlier