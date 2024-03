Rencontre dédicace avec l’illustratrice Hélène Nottier Bouxwiller, dimanche 7 avril 2024.

Découvrez l’univers coloré et fantastique de cette illustratrice basée dans le Pays de Bitche. Ce sera également l’occasion de découvrir son livre jeunesse » Le Trésor de Léo et Valentin ». Une histoire douce et rigolote, sur l’amitié, les moments simples, de partage et sur la merveilleuse Nature qui nous entoure. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est contact@museedupaysdehanau.eu

