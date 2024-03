Rencontre-dédicace avec Liliane Brulez Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Lorris, samedi 6 avril 2024.

Rencontre- dédicace avec Liliane Brulez, autrice de l’ouvrage « Le Gâtinais en Résistance ».

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Esplanade Charles De Gaulle, Lorris Lorris [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 84 19 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-lorris@loiret.fr »}]

Corsaire éditions