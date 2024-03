Rencontre-Dédicace avec les Chats Pelés Parking salle EVA, accès derrière l’église Blanzy, samedi 30 mars 2024.

L’association Moustacha ouvre exceptionnellement les Haras de Blanzy au public le samedi 30 mars de 15h à 17h. Découvrez les lieux et venez à la rencontre des « Chats Pelés » qui présenteront leur nouveau livre « Flop », aux éditions Philharmonie de Paris.

« Un voyage graphique et poétique dans le monde de la musique et des sons. Flop est un bruit. Si petit, que personne ne le remarque. C’est le problème de Flop il ne sait pas se faire entendre… Au fil des pages, Flop va rencontrer toutes sortes de personnages, traverser d’étonnants paysages et vivre d’incroyables aventures. Ce voyage lui permettra de se découvrir lui-même, d’affirmer sa personnalité et d’être enfin entendu. » Fnac EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Parking salle EVA, accès derrière l’église Les Haras de Blanzy

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté moustacha.asso@gmail.com

